Интернет-пользователи мессенджера Twitter выступили с критикой Эммануэля Макрона, который уверен, что победу России на Украине нельзя допустить.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон провёл совместную пресс-конференцию с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, где публично заявил, что государства коллективного Запада обязаны не допустить победы России в ходе спецоперации на территории Украины.

По мнению Макрона, успех российской СВО неизбежно приведёт к эскалации не только в Украине, но и по всей Европе, что будет способствовать разрушению существующей архитектуры мировой безопасности и создаст ряд дополнительных угроз для существования НАТО как организации.

Позднее на словам Макрона массово отреагировали юзеры социальной сети Twitter, ряд из которых сошлись во мнении, что кратчайшим путём к недопущении распространения украинского конфликта на другие страны является признание победы России лидерами западных государств.

Другие же пользователи "Твиттера" напомнили о том, что Эммануэль Макрон является ответственным за срыв выполнения положений Минских соглашений, которые были призваны урегулировать сложившуюся на Донбассе ситуацию.

В частности, многие из регулярных читателей постов в Twitter отметили, что именно саботаж Минских договорённостей является одной из ключевых причин начала специальной военной операции на территории Украины. Примечательно, что ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд признались, что Киев не планировал выполнять Минские соглашения.