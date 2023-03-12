Reuters: наследный принц Саудовской Аравии создает собственную авиакомпанию Ar-Riyadh Airlines

Агентство Reuters сообщает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд создает собственную авиакомпанию.

Уже известно, что компания будет называться Ar-Riyadh Airlines, и к 2030 году ее самолеты будут летать более чем в 100 городов мира.

При этом нет информации о том, какие направления авиакомпания принца планирует осваивать первыми.

Функция надзора за компанией возлагается на Суверенный фонд Саудовской Аравии, в совет директоров войдет управляющий фонда Ясир аль-Румайян.

Ранее сообщалось, что Суверенный фонд рассматривает возможность приобретения чемпионата мира «Формулы-1».