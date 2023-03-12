Reuters: наследный принц Саудовской Аравии создает собственную авиакомпанию Ar-Riyadh Airlines
2023-03-12 16:56
Агентство Reuters сообщает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд создает собственную авиакомпанию.
Уже известно, что компания будет называться Ar-Riyadh Airlines, и к 2030 году ее самолеты будут летать более чем в 100 городов мира.
При этом нет информации о том, какие направления авиакомпания принца планирует осваивать первыми.
Функция надзора за компанией возлагается на Суверенный фонд Саудовской Аравии, в совет директоров войдет управляющий фонда Ясир аль-Румайян.
Ранее сообщалось, что Суверенный фонд рассматривает возможность приобретения чемпионата мира «Формулы-1».
Опубликовано: Светлана Репина