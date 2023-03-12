Сокращение использования социальных сетей всего на 15 минут в день улучшает здоровье

Когда люди сокращают использование социальных сетей, их жизнь может улучшиться во многих отношениях.

В исследовании, опубликованном недавно в журнале Journal of Technology in Behavioral Science, изучалось влияние на физическое здоровье и психологическое функционирование людей, которые сокращают использование социальных сетей на 15 минут в день в течение трех месяцев.

Исследователи, в том числе из Университета Суонси в Великобритании, сравнили результаты групп: одной, которую не просили сократить использование соцсетей, и другой, которую явно просили заниматься чем-то другим, кроме социальных сетей, в течение этих 15 минут.

В исследовании 50 участников (33 женщины и 17 мужчин) в возрасте 20-25 лет ежемесячно отвечали на вопросы о своем здоровье и психологических функциях, а также предоставляли еженедельные отчеты о своем использовании социальных сетей.

Результаты показали, что у группы, которую попросили сократить использование социальных сетей, было меньше простуд, гриппа, бородавок, на 50% улучшилось качество сна и на 30% уменьшились симптомы депрессии.

Исследователи говорят, что улучшения были значительно больше, чем у двух других групп.

По словам ученых, те, кого попросили сократить их использование, в конечном итоге делали это примерно на 40 минут в день, а не на запрошенные 15 минут, добавив, что группа, которую попросили не вносить никаких изменений, показала ежедневное увеличение использования социальных сетей на 10 минут.

По словам ученых, группа, которую специально попросили заняться чем-то другим, кроме социальных сетей, в течение этих 15 минут, в конечном итоге увеличила их общее использование примерно на 25 минут в день.

Соавтор исследования Фил Рид из Университета Суонси:

Эти данные демонстрируют, что, когда люди сокращают использование социальных сетей, их жизнь может улучшиться во многих отношениях, включая преимущества для их физического здоровья и психологического благополучия.

Тем не менее, ученые говорят, что еще предстоит проверить, является ли связь между использованием социальных сетей и факторами здоровья прямой причинной, или же ее опосредуют изменения в таких факторах, как депрессия или увеличение физической активности.

То, что группа, которую попросили сократить использование соцсетей и заняться чем-то другим, не показала этих преимуществ, говорит о том, что кампании по оздоровлению людей не могут указывать людям, как использовать свое время.

Они могут возмущаться этим. Вместо этого дайте им факты и позвольте им разобраться с тем, как они делают сокращение, вместо того, чтобы говорить им делать что–то более полезное - это может быть неэффективно.

В этом уверена соавтор исследования Фил Рид.