Истец отозвал иск в отношении Ксении Собчак за неоплаченные камины

Телеведущая и журналистка Кения Собчак избежала судебного разбирательства по делу о неоплаченных каминах.

По информации МК, компания «Латунные мастерские», которая являлась истцом по делу, отозвала свой иск.

Сообщается, что сторонам удалось урегулировать все возникшие разногласия во внесудебном порядке.

Ранее компания подала на Ксению Собчак в суд в связи тем, что она не оплатила установку каминов в ее загородном доме.

Истцы утверждали, что выполнили все работы по договору, однако не получили оплаты от заказчицы.