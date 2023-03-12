В России хотят штрафовать треш-стримеров за жестокие фото и видео

Комитет Госдумы России по молодежной политике предлагает внести в Уголовный кодекс РФ наказание для треш-стримеров за фото и видео, демонстрирующие сцены жестокости.

В комитете уточняют, что речь идет о контенте, который распространяется в хулиганских либо корыстных целях.

Предлагается взимать со стримеров за такие публикации штраф от 100 000 до 200 000 рублей, а также конфисковывать у них оборудование.

Для юридических лиц в подобных случаях могут установить штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей с конфискацией оборудования.

Предполагается, что онлайн-трансляция будет считаться отягчающим обстоятельством, а в случае повторного нарушения штраф будет увеличен.