В Аргентине обстреляли магазин тестя Месси и оставили футболисту зловещее послание
Футболист Лионель Месси планирует вернуться на родину в Аргентину и выступать за клуб «Ньюэллс Олд Бойз».
Однако он может изменить свои планы из-за нападения на магазин, который принадлежит его тестю.
На прошлой неделе злоумышленники обстреляли супермаркет, полицейские впоследствии нашли 14 следов от пуль.
Они также оставили в магазине зловещую записку самому футболисту. Там было написано: «Месси, мы ждем тебя».
Месси играл за «Ньюэллс Олд Бойз» с 1994 по 2000 год, затем переехал с семьей в Испанию.
Опубликовано: Светлана Репина
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