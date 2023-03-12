В Аргентине обстреляли магазин тестя Месси и оставили футболисту зловещее послание

Футболист Лионель Месси планирует вернуться на родину в Аргентину и выступать за клуб «Ньюэллс Олд Бойз».

Однако он может изменить свои планы из-за нападения на магазин, который принадлежит его тестю.

На прошлой неделе злоумышленники обстреляли супермаркет, полицейские впоследствии нашли 14 следов от пуль.

Они также оставили в магазине зловещую записку самому футболисту. Там было написано: «Месси, мы ждем тебя».

Месси играл за «Ньюэллс Олд Бойз» с 1994 по 2000 год, затем переехал с семьей в Испанию.