Бразильская супермодель Жизель Бюндхен станцевала в боди на шесте
После громкого развода знаменитость решила вернуться к работе и снялась в рекламе люксовой обуви.
Сегодня самым любимым развлечением американцев считается наблюдать за жизнью красавицы Жизель Бюндхен после ее развода в октябре 2022 года с бывшим звездным квотербеком Томом Брэди. Но Жизель совсем не из тех, кто будет долго страдать.
Всего через несколько месяцев после разрыва с мужем она снова приступила к активной работе. И уже в феврале 2023 года украсила собой новую обложку журнала Vogue.
Кроме того, она приняла участие в новой кампании для бренда обуви класса люкс Arezzo. И сделала это весьма необычным способом: покрутившись вокруг шеста в одном нижнем белье.
Пользователи социальных сетей высоко оценили этот ролик, отметив, что Жизель вернулась к жизни и выглядит красивее и сильнее, чем когда-либо раньше.
Надо отметить, что после развода Жизель Бюндхен и Том Брэди остались в хороших отношениях. У пары есть трое совместных детей, и родители не скупятся на хорошие комментарии к постам друг друга в соцсетях.
"Желаю тебе только замечательных вещей в новой главе твоей жизни", - трогательно написала Жизель Тому после того, как он объявил о своем втором уходе из футбола в феврале.
По мнению многочисленных поклонников, обе знаменитости заслуживают большого уважения и служат примером для многих благодаря своим добрым взаимоотношениям.
Опубликовано: Наталья Павлова
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