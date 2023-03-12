Бразильская супермодель Жизель Бюндхен станцевала в боди на шесте

После громкого развода знаменитость решила вернуться к работе и снялась в рекламе люксовой обуви.

Сегодня самым любимым развлечением американцев считается наблюдать за жизнью красавицы Жизель Бюндхен после ее развода в октябре 2022 года с бывшим звездным квотербеком Томом Брэди. Но Жизель совсем не из тех, кто будет долго страдать.

Всего через несколько месяцев после разрыва с мужем она снова приступила к активной работе. И уже в феврале 2023 года украсила собой новую обложку журнала Vogue.

Кроме того, она приняла участие в новой кампании для бренда обуви класса люкс Arezzo. И сделала это весьма необычным способом: покрутившись вокруг шеста в одном нижнем белье.

Пользователи социальных сетей высоко оценили этот ролик, отметив, что Жизель вернулась к жизни и выглядит красивее и сильнее, чем когда-либо раньше.

Надо отметить, что после развода Жизель Бюндхен и Том Брэди остались в хороших отношениях. У пары есть трое совместных детей, и родители не скупятся на хорошие комментарии к постам друг друга в соцсетях.

"Желаю тебе только замечательных вещей в новой главе твоей жизни", - трогательно написала Жизель Тому после того, как он объявил о своем втором уходе из футбола в феврале.

По мнению многочисленных поклонников, обе знаменитости заслуживают большого уважения и служат примером для многих благодаря своим добрым взаимоотношениям.