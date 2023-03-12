Bloomberg: наушники AirPods от Apple станут медицинским гаджетом для людей с ослабленным слухом

Агентство Bloomberg сообщает, что Apple планирует расширить функционал наушников AirPods, добавив в них опцию для улучшения слуха.

В наушниках уже сейчас есть функции для слабослышащих людей. Live Listen направляет звук микрофона в наушники, а Conversation Boost автоматически увеличивает громкость.

Однако американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) отказывается сертифицировать AirPods как медицинский гаджет.

Аналитики Bloomberg считают, что компании Apple не удастся получить разрешение FDA как минимум в ближайшие два года.

Ранее сообщалось, что в будущем AirPods могут получить датчики, которые будут собирать информацию о здоровье пользователя.