В Крыму многодетный отец может есть в тюрьму за кражу упаковки ватных палочек

Отец четверых детей из Крыма может оказаться в тюрьме за кражу упаковки ватных палочек в магазине.

В конце февраля администратор торгового объекта написала заявление в полицию по поводу кражи ватных палочек стоимостью 49 рублей.

Полицейские установили, что кражу совершил 40-летний мужчина, отец четверых несовершеннолетних детей.

Как выяснилось, его уже задерживали за аналогичное правонарушение несколько месяцев назад, но уголовное дело тогда не завели.

Поскольку кража совершена повторно, мужчина может получить наказание в виде лишения свободы на один год.