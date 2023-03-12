Актриса Ребел Уилсон призналась, что несколько лет ей было запрещено худеть из-за контракта
С 2012 по 2017 год она должна была сниматься в роли толстушки Патрисии в сериале Pitch Perfect.
Недавно Уилсон рассказала прессе о своем нелегком пути похудения. "Я долго не могла сбросить огромное количество лишних килограммов, потому что так было прописано в контракте на этот фильм", - призналась она.
По строгим условиям контракта, Ребел должна была на протяжении пяти лет оставаться в одном и том же весе. Ей разрешалось поправиться либо похудеть всего на 10 фунтов (то есть на 4,5 килограмма).
Актриса снялась в трех полнометражных фильмах в роли Патрисии Хортон ("Толстой Эми") - участницы студенческой группы The Bellas. Она очень полбила свой персонаж толстой и смешной подруги, но очень ждала, когда съемки в сериале Pitch Perfect закончатся.
Между тем этот проект имел большой успех у публики: первый фильм собрал в прокате по всему миру 115 миллионов долларов, второй - 287 миллионов, а третий - 185 миллионов. Этот сериал до сих пор считается самой кассовой музыкальной комедией всех времен.
Опубликовано: Наталья Павлова
-
-
Диана Мудреченко
Херш: США движет ненависть к президенту России Владимиру Путину и коммунизму
Автор расследования о взрывах на «Северных потоках» Сеймур Херш в интервью китайскому телеканалу CGTN заявил, что политическим руководством США движет ненависть к президенту России Владимиру Путину и коммунизму.Подробнее...
-
-
Диана Мудреченко
Ярославский: бойцы ВСУ в Артёмовске могут попасть в «котёл», как в Дебальцево
Командир одного из подразделений Вооружённых сил Украины Денис Ярославский в эфире телеканала «Эспрессо ТВ» заявил о риске попадания украинских войск в Артёмовске в «котёл», как в Дебальцево в 2015 году.Подробнее...
-