Актриса Ребел Уилсон призналась, что несколько лет ей было запрещено худеть из-за контракта

С 2012 по 2017 год она должна была сниматься в роли толстушки Патрисии в сериале Pitch Perfect.

Недавно Уилсон рассказала прессе о своем нелегком пути похудения. "Я долго не могла сбросить огромное количество лишних килограммов, потому что так было прописано в контракте на этот фильм", - призналась она.

По строгим условиям контракта, Ребел должна была на протяжении пяти лет оставаться в одном и том же весе. Ей разрешалось поправиться либо похудеть всего на 10 фунтов (то есть на 4,5 килограмма).

Актриса снялась в трех полнометражных фильмах в роли Патрисии Хортон ("Толстой Эми") - участницы студенческой группы The Bellas. Она очень полбила свой персонаж толстой и смешной подруги, но очень ждала, когда съемки в сериале Pitch Perfect закончатся.

Между тем этот проект имел большой успех у публики: первый фильм собрал в прокате по всему миру 115 миллионов долларов, второй - 287 миллионов, а третий - 185 миллионов. Этот сериал до сих пор считается самой кассовой музыкальной комедией всех времен.