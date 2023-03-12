Глава ВОЗ Гебрейесус назвал расследование о происхождении коронавируса «моральным долгом»
Глава Вемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о необходимости точно установить происхождение коронавирусной инфекции.
По его словам, изучение всех гипотез позволит предотвратить вспышки различных заболеваний в будущем.
Гебрейесус также уточнил, что выявление происхождения COVID-19 – это еще и моральный долг перед миллионами умерших людей.
Он утонил, что во многих странах население до сих пор живет в условиях пандемии, поэтому должен быть обеспечен равный доступ к средствам спасения жизни.
Ранее сообщалось, что американский Сенат принял законопроект о раскрытии всех имеющихся данных о происхождении коронавируса.
Опубликовано: Светлана Репина
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