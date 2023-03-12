Глава ВОЗ Гебрейесус назвал расследование о происхождении коронавируса «моральным долгом»

Глава Вемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о необходимости точно установить происхождение коронавирусной инфекции.

По его словам, изучение всех гипотез позволит предотвратить вспышки различных заболеваний в будущем.

Гебрейесус также уточнил, что выявление происхождения COVID-19 – это еще и моральный долг перед миллионами умерших людей.

Он утонил, что во многих странах население до сих пор живет в условиях пандемии, поэтому должен быть обеспечен равный доступ к средствам спасения жизни.

Ранее сообщалось, что американский Сенат принял законопроект о раскрытии всех имеющихся данных о происхождении коронавируса.