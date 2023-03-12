Херш: США движет ненависть к президенту России Владимиру Путину и коммунизму
2023-03-12 19:13
Автор расследования о взрывах на «Северных потоках» Сеймур Херш в интервью китайскому телеканалу CGTN заявил, что политическим руководством США движет ненависть к президенту России Владимиру Путину и коммунизму.
«Я думаю, ими просто движет ненависть ко всему, связанному, в частности, с Путиным, а также коммунизму… Они не в себе. Из-за этого они делают глупости», — выразил своё мнение американский журналист.
Кроме того, Херш с уверенностью заявил, что вся внешняя политика Соединённых Штатов, которая проводится администрацией президента США Джо Байдена, является «полным идиотизмом».
Сеймур Херш добавил, что американская гегемония больше не работает, ведь в строящемся на наших глазах мировом порядке глубоко ошибочной представляется идея о наличии какого-либо одного лидера.
Опубликовано: Диана Мудреченко