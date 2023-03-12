Похитительница собак Леди Гаги подала на звезду в суд за невыплату 500 тысяч долларов

Дженнифер Макбрайд, которая участвовала в похищении французских бульдогов Леди Гаги, обвиняет певицу в обмане.

Эта история выглядит настолько же невероятной, насколько и абсурдной. Она началась с того, что в феврале 2021 года у Леди Гаги были похищены ценные собаки - французские бульдоги.

Причем похищены они были довольно жестоким способом: похитители сделали четыре выстрела в грудь выгульщику Райану Фишеру. К счастью, мужчина выжил, хотя ему пришлось долго лечиться и затем оставить работу из-за наступивших проблем со здоровьем.

В декабре 2022 года стрелявший в Фишера человек по имени Джеймс Говард Джексон был приговорен судом к 21 году тюрьмы. А похищенных собак Леди Гаге вернула нашедшая их Дженнифер Макбрайд.

Через некоторое время эта женщина заявила, что подает в суд на Леди Гагу. Якобы звезда не выплатила ей вознаграждение в размере 500 тысяч долларов, которое обещала тому, кто найдет собак.

В поданном иске утверждается, что Гага обманула ее, тем самым нанеся "боль, душевные страдания и потерю удовольствия от жизни вследствие неполучения наличных".

Но в ходе дела были выявлены удивительные подробности. Следствие выяснило, что Дженнифер Макбрайд тесно общалась с группой похитителей и знала о планируемом ограблении.

В результате женщине присудили два года условного заключения. Но это не помешало ей требовать 500 тысяч долларов за возврат собак законной владелице.