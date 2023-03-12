General Motors планирует использовать искусственный интеллект на базе ChatGPT в своих автомобилях

Концерн General Motors создает автомобильного звукового помощника на базе искусственного интеллекта.

Голосовой ассистент будет использовать возможности облачной службы Microsoft Azure и чат-бота ChatGPT.

Вице-президент GM Скотт Миллер утверждает, что новая технология поможет выйти за рамки существующих голосовых команд.

В качестве примера он рассказал, что водитель сможет попросить ИИ объяснить, что делать при снижении давления в колесе или в другой нештатной ситуации.

В ответ помощник будет находить обучающее видео по теме и демонстрировать его на дисплее мультимедийной системы.

Можно будет также спрашивать у голосового помощника о предназначении индикаторов на панели. Название для ассистента на базе ИИ пока не придумали.