Огородники рассказали, как правильно выращивать морковь

Морковь холодостойкое растение и её можно высевать не только весной, но и осенью под зиму.

Главное определиться со сроками посадки. Морковь хорошую всхожесть сохраняет только один или два года. Стараюсь покупать не старые семена, чтобы всхожесть была хорошая. Бывает откроешь пакет с семенами, а они не чем и не пахнут, а если свежие семена, то имеют резкий приятный морковный запах.

Сухие семена морковки очень долго всходят и я всегда перед посевом замачиваю в чистой воде и слегка проращиваю. Для этого смоченные семена рассыпаю равномерно тонким слоем на блюдце и накрываю любой влажной тканью и выдерживаю при температуре не меньше 20 градусов несколько дней, увлажняю, чтобы ткань не подсыхала.

Как только увижу, что показались несколько проростков, семена слегка просушиваю и смешиваю с сухим речным песком, мне нравится такой посев, сеется не густо и равномерно. А ещё к семенам и песку примешиваю немного семян редиса, редис взойдёт быстро и будут хорошо видно рядки.

Высеваю морковь всегда на рыхлых грядках, она на таких грядках вырастает более крупной и длинной.

Когда появятся первые листочки у морковки вижу, что взошла густо прореживаю. А второй раз прореживаю, когда появятся корнеплоды с толщиной морковки примерно в полтора см.

Морковь за весь летний сезон не стараюсь подкармливать минеральными удобрениями. Я считаю, что главное посадить на хорошей грядке, правильные поливы, рыхление междурядий, прореживание и уберечь от морковной мухи, вот и весь уход. В подкормке использую всегда древесную золу, которой у меня всегда достаточно. Делаю настой из неё, подсыпаю сухой перед дождём на грядки. И каждый год вырастает вкусная крупная морковь.