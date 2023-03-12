Выращивание тыквы в открытом грунте

Тыква теплолюбивое растение и чтобы получить достойный урожай вкусных плодов, её выращиваю всегда через рассаду.

Выбираю плодородную грядку, на которой росла капуста или картофель. Хотя тыква плохо переносит пересадку, не высаживаю её никогда прямо на улицу на грядку, так у нас часто бывают весенние заморозки.

Семена перед посадкой замачиваю в слабом растворе марганцовки в тёплой воде на полчаса, затем выкладываю на чайное блюдечко на тряпочку семена тыквы и прикрываю ей, убираю в тёплое место, если семена всхожие, то они примерно на пятый день проклёвываются.

Высаживаю каждое проклюнувшееся семечко в отдельный стаканчик или в торфяной горшочек и выставляю на свет. Высаживаю на улицу, только тогда, когда почва прогреется на 12 градусов и не будет возвратных заморозков.

Делаю лунки, проливаю горячей водой со слабым раствором марганцовки, только после этого высаживаю осторожно рассаду, не повредив корешки. Чтобы рассада быстрей прижилась на неделю укрываю рассаду плёнкой или банками. А когда установиться тёплая погода снимаю укрытие.

Высаживаю на солнечную грядку, чтобы всё время было солнышко. Уход мне кажется не трудный за тыквой, главное во время поливать, рыхлить почву, пропалывать сорняки и главное прищипывать во время плети. Когда образуется до 3-5 плодов, я прищипываю верхушку у плети, чтобы получить более крупные плоды.

Подкармливаю настоем травы, крапивы, который готовлю для огурцов, кабачков. Также несколько раз за лето подкармливаю древесной золой, в которой содержится масса полезных веществ.