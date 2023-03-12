Очень вкусные сорта садовой голубики по моему мнению

Садовая голубика довольно высокое растение, если посадить на краю участка, то можно получить прекрасную изгородь, при этом обеспечив себя вкусными полезными ягодами.

Нортланд, само название этого сорта говорит, что его можно выращивать в очень холодных регионах. Выдерживают морозы до 40 градусов. Плодоносит хорошо и даёт стабильно 4-5 кг урожая. Неприхотлив, холодостойкий.

Кустики невысокие, до 1-1,2 метра в высоту, отличается густой кроной, гибкие побеги, крепкие, мощные с лёгкостью удерживают зимой тяжёлый снежный покров. Плохо переносит длительную засуху и обладает повышенной чувствительностью к сильным ветрам.

Цветёт до 20 дней, начиная с конца мая. Цветки голубики этого сорта хорошо переносят возвратные весенние заморозки, не гибнут и не осыпаются. Начиная со второго года после посадки в открытый грунт кусты начинают плодоносить.

Сбор урожая может растянуться на две недели, спелые плоды если во время не собрать, то могут осыпаться. Ягоды крупные, кожица плодов нежная, плотная, мякоть сладкая, ароматная.

Блюгольд, ранний сорт, ягоды созревают уже к середине июля. С одного куста при хорошем и правильном уходе можно собрать до 4-5 кг ягод с куста.

Сорт морозоустойчив, может выдержать до минус 35 градусов. Сами кустики вырастают красивые и пышные, вырастают до 1,2-1,6 метра в высоту. Ягоды при перезревании могут осыпаться с куста, поэтому вовремя нужно собирать урожай.

Для опыления не требуются сорта-опылители. Высаживать нужно на хорошо прогретое солнцем месте. Любит кислую лёгкую почву. Ягода вкусная, напоминает чернику, но только слаще.

Дюк, один из старейших сортов американской селекции. Плодоносит стабильно и хорошо.Растение прямостоячее, высота побегов достигает до 1,7 метра.

Ягоды созревают через 1,5 месяца, с одного куста можно собрать до 6 кг. Этот сорт очень хорошо переносит весенние заморозки, но свои плоды приносит уже в середине июля.

Ягоды крепкие и во время созревания могут даже обламывать под собой ветви, поэтому их стоит вовремя подвязывать.

Патриот, растение благополучно переносит низкие температуры, устойчиво к большинству заболеваний и вирусов. Кустики этого сорта могут расти в любых почвах, плодоносит на солнце и в лёгкой тени, может расти в местах повышенной влажностью, не болеют фитофторозом и раком стеблей.

Кусты вырастают до 1,8 метра, неприхотлив в уходе. Ягоды крупные, весом до 4 гр, сладкие с небольшой кислинкой. Мякоть сочная, кожица плотная. Спелые ягоды на ветках могут сохранятся до 10 дней.

Блюрей, этот сорт даёт обильный урожай, но при этом морозоустойчив, переносит морозы до минус 35 градусов и весной украшает сад обильным цветением в виде розового облака. Неприхотлив в уходе. Устойчив к вредителям и заболеваниям. Ягоды светло-синей окраски, достаточно крупного размера.