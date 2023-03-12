Огородники рассказали, когда и как правильно пикировать томаты
Рассада хорошей и крепкой не вырастет , без должного ухода за ней . Когда рассада активно растет , ее корневая система начинает активно расти , поэтому зачастую корешкам становится мало места в емкости .
А вот пикирование сеянцев сможет обеспечить растению необходимые условия для дальнейшего роста.
Пикировка рассады , это пересадка молодых растений в более просторную тару . Некоторые огородники не пикируют , конечно каждый решает сам пикировать или нет . Я вот например каждый год пикирую помидоры и нахожу в этом множество плюсов.
При выращивании через пикировку в начальной стадии выращивание рассады загущенные посевы занимают мало места . Но затем растение начинает активно наращивать корневую систему , в мелких ёмкостях становится им мало места.
Благодаря пикировке начинают хорошо развиваться боковые корешки , что увеличивает поступление питательных веществ.
Одновременно с пикировкой можно отделять хилые и повреждённые сеянцы , осмотреть рассаду на предмет заболевших, их нужно удалять .
Идеальный возраст для пикировки , это когда появятся два настоящих листочка , примерно через две недели после всходов . Если запоздать с пикировкой , то загущенные посевы ведут к ухудшению рассады , сеянцы начинают вытягиваться , корни переплетаться .
За два часа до пикировки сеянцы поливаем , это позволит легко извлечь растение из земли . При пикировке центральный стебель прищипываем на 1 / 3 , чтобы больше образовывалось боковых корешков.
Когда рассада приживается и наращивает корневую систему , не нужно подкармливать , только спустя 10 - 14 дней после пикировки можно подкормить.
После пикировки не переувлажнять почву в стаканчиках , могут развиться грибковые заболевания . После первого полива после пикировки не поливать дней 5 - 6 , чтобы почва немного подсохла.
Опубликовано: Ангелина Крент
-
-
-
Диана Мудреченко
Пригожин: ситуация в Артёмовске очень тяжёлая, ВСУ стягивают в город «бесконечные резервы»
Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что ситуация в Артёмовске очень тяжёлая, Вооружённые силы Украины стягивают в город «бесконечные резервы».Подробнее...
-
-