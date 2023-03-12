Самый древний алмаз на Земле нашли в образцах из Якутии

Сибирские ученые обнаружили самую раннюю генерацию алмаза в образцах, отобранных на месторождении в Якутии.

Возраст находки — около 3,6 млрд лет.

Кристаллик алмаза вырос из силикатного или сульфидного расплава. Он был захвачен растущим кристаллом минерала оливина из пород, формирующих литосферную мантию. Размер алмаза — 0,3 мм, и он находится в полуторасантиметровое зерно оливина-хозяина.

«Обнаруженный нами алмаз, по-видимому, самый древний из изученных на сегодняшний день. Возраст сингенетического этому алмазу включения сульфида оценивается приблизительно в 3,6 млрд лет.

Согласно полученным нами результатам, он был захвачен растущим оливином при достаточно высоких температурах — более 1400°С и давлениях более 5,5 ГПа. Это соответствует глубинам около 180 км и началу этапа вхождения нижней границы литосферной мантии древних платформ в глубины области стабильности алмаза», — отметил научный руководитель Института геологии и минералогии СО РАН Николай Похиленко.

Образцы пород и минералов литосферной мантии, выносимые на поверхность Земли кимберлитами трубки Удачная в Якутии, стали объектами интереса российских и зарубежных ученых с конца 1960-х годов.

Интерес вызван уникальной свежестью кимберлитов и содержащихся в них обломков минералов и пород литосферной мантии. Вплоть до закрытия карьера трубки в 2014 году геологи собирали и изучали коллекции образцов, вынесенных кимберлитами Удачной 370 млн лет назад на земную поверхность, пишет журнал «Наука в Сибири».

Алмаз и его изучение подтвердили предположения ученых о времени и параметрах формирования нижних горизонтов литосферы и периоде появления в них самых первых на планете алмазов.

«Кристалл из Удачной на сегодня, видимо, древнейший на Земле: по крайней мере, среди тех, что держал в руках и изучил человек. Мы также показали, что условия образования алмазов в ту эпоху значительно отличались от характеристик более поздних процессов формирования основной массы добываемых кристаллов. Изменились как среда, так и диапазон температур и давлений, а соответственно, глубин образования более поздних алмазов в более мощной и остывшей литосфере», — добавил Похиленко.