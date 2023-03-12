Восприятие времени у человека меняется с каждым ударом сердца

Исследование доказывает, что сердце является одним из важных хронометров для мозга и играет фундаментальную роль в нашем ощущении течения времени, сообщили в Корнельском университете (США).

«Наше исследование показывает, что ощущение времени от момента к моменту меняется в зависимости от длины сердцебиения», — сказал руководитель исследования, профессор факультета психологии Адам Андерсон.

Исследования показали, что мысли, эмоции и обстановка могут искажать наше ощущение времени. Например, чем больше людей в вагоне метро, тем более долгой кажется поездка.

В новой работе ученые решили выяснить, связано ли восприятие времени с физиологическими ритмами. Сердце в среднем «тикает» стабильно, но каждый интервал между ударами немного длиннее или короче предыдущего.

Сорок пять участников исследования в возрасте от 18 до 21 года, без болезней сердца были проверены с помощью электрокардиографии, измеряющей электрическую активность сердца с миллисекундным разрешением. ЭКГ была подключена к компьютеру, что позволяло запускать короткие звуки длительностью 80-180 миллисекунд. Участники говорили, был ли каждый конкретный звук длиннее или короче по сравнению с другими.

Результаты показали, что если сердцебиение, предшествующее звуку, было короче, тот воспринимался как более длинный, а когда сердцебиение было длиннее, продолжительность последующего звука казалась короче. При этом, услышав звуки, участники исследования сосредоточили внимание на них. Эта реакция мозга изменила частоту сердечных сокращений, влияя, в свою очередь, на восприятие времени.

«Сердцебиение — это ритм, который наш мозг использует, чтобы дать нам ощущение течения времени. И он нелинейный — он постоянно сжимается и расширяется. За доли секунды, слишком короткие для сознания, сердце регулирует наше восприятие настоящего. Вероятно, это нужно организму, чтобы грамотно распределить ресурсы», — говорит Андерсон.