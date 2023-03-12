Ученые выяснили: на самом ли деле деньги приносят счастье

В новой статье, вышедшей в Proceedings of National Academy of Sciences, доказывается, что в среднем более высокие доходы связаны с постоянно растущим уровнем счастья.

Проще говоря, для большинства людей более высокие доходы связаны с бОльшим счастьем. Исключением являются финансово обеспеченные, но изначально несчастливые люди. То есть, если вы уже богаты и несчастны, больше денег не поможет. Для всех остальных категорий людей: чем больше денег — тем больше счастья.

Для наименее счастливой когорты опрошенных счастье увеличивается с ростом дохода до 100 000 долларов в год, а затем не показывает дальнейшего увеличения по мере роста количества денег. У тех, кто находится в среднем диапазоне эмоционального благополучия, ощущение счастья увеличивается синхронно и пропорционально с ростом благосостояния. А вот у изначально счастливых и оптимистичных людей рост «кривой счастья» опережает рост благополучия, если они начинают получать выше 100 000 долларов в год.

«Деньги — это лишь один из многих факторов, определяющих счастье. Деньги не являются секретом счастья, но они, вероятно, могут немного помочь», — сказал один из авторов исследования Мэтью Киллингсворт.

В исследовании участвовали 33 390 работающих взрослых, проживающих в Соединенных Штатах. Средний возраст — 33 года, доходы семьи не менее 10 000 долларов в год.