Пригожин: ситуация в Артёмовске очень тяжёлая, ВСУ стягивают в город «бесконечные резервы»

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что ситуация в Артёмовске очень тяжёлая, Вооружённые силы Украины стягивают в город «бесконечные резервы».

«На Бахмуте обстановка очень тяжелая, противник грызётся за каждый метр, и чем ближе мы к центру города, тем тяжелее бои, тем больше артиллерии работают по нам, тем больше танков. Украинцы подкидывают бесконечные резервы. Но мы идем вперед и будем идти вперед. И слава русского оружия не посрамим», сказал основатель ЧВК «Вагнер».

Пригожин также отметил, что на данный момент в ситуации по боеприпасам «есть и позитивные моменты».

Кроме того, российский бизнесмен подчеркнул, что никакого конфликта между бойцами ЧВК «Вагнер» и служащими Российской Федерации в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса нет, но «есть интриганы».