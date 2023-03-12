Демилитаризованная зона Корейского полуострова стала уникальным заповедником

Вдоль границы между Северной и Южной Кореей на 250 километров тянется демилитаризованная зона (ДМЗ), район, который когда-то был центром конфликта между двумя странами.

Хотя Корейская война закончилась 70 лет назад, большинству людей до сих пор запрещено входить на территорию, которая окружена высокими заборами. Так что природа там осталавась нетронутой. Теперь это приют для животных, редко встречающихся в других частях Корейского полуострова, включая медведей, журавлей, оленей и выдр, сообщает британский Музей естественной истории.

Впервые люди получили редкую возможность заглянуть в эту ограниченную часть мира с помощью 360-градусных изображений ландшафта. Фото были опубликованы в Google Arts & Culture в ознаменование годовщины перемирия 1953 года. ДМЗ была создана как буферная, чтобы увеличить расстояние между Северной и Южной Кореей и помочь поддерживать мир после прекращения огня. Зона шириной в 4 километра простирается на 250 километров с востока на запад.

Ученые, изучающие экологию демилитаризованной зоны, входят в число немногих, кому разрешен вход в этот район. Исследователи обнаружили здесь 6 168 видов. Из 267 исчезающих видов Корейского полуострова 102 зарегистрированы в ДМЗ.

Биологи заметили обитающих в скалистых горах длиннохвостого горала и кабаргу, редких беркутов. Камеры также показывают некоторых из наиболее неуловимых животных, таких как дикие кошки и желтогорлые куницы. Кроме того, в объектив фотоловушки попал детеныш азиатского черного медведя, что дает надежду на то, что этот вид, находящийся под угрозой из-за браконьерства и утраты мест обитания, успешно размножается в этом районе. Ходят даже слухи, что здесь могут выживать и другие крупные хищники: тигры и леопарды.

Отсутствие людей привело к тому, что демилитаризованная зона стала важным местом для сохранения журавлей. 7 из 15 существующих в мире видов журавлей обитают в Корее, в том числе даурский журавль, которому грозит полное исчезновение. Было обнаружено, что эти птицы мирно зимуют в запретной зоне. Также были найдены редкие растения: орхидея Pogonia japonica и цветущее растение Patrinia saniculifolia, которое является эндемиком Кореи и чье название означает «бесконечная любовь».

ДМЗ дает возможность взглянуть, как выглядели бы природные ландшафты полуострова, которые давно потеряны вокруг растущих городов Южной и Северной Кореи.