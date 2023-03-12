Найдена связь между алкоголем и быстрым развитием болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера — наиболее распространенная форма деменции. От 60% до 80% случаев деменции связны с этим нейродегенеративным заболеванием.

Неврологи из Медицинской школы Университета Уэйк доказали, что даже скромное потребление спиртного может ускорить атрофию головного мозга и увеличить образование амилоидных бляшек — скоплений токсичных белков.

Неврологи провели эксперименты на мышах, и давали животным на выбор воду или алкоголь, имитируя поведение человека в отношении употребления спиртного. Алкоголь увеличивал атрофию мозга у мышей и вызывал увеличение числа амилоидных бляшек, что потенциально подготовило почву для увеличения пролиферации бляшек на более поздних сроках жизни.

Дальнейший анализ показал, что хроническое воздействие алкоголя плохо регулируется мозгом. Даже умеренное употребление алкоголя вызывало у животных повышение уровня сахара в крови и маркеры резистентности к инсулину, что увеличивает риск не только болезни Альцгеймера, но и других заболеваний — например, диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование также показало, что умеренное употребление алкоголя влияет на тревожность и другое поведение, связанное с деменцией, пишет Neuroscience News.