«Хаббл» сфотографировал трио сливающихся галактик

Впечатляющее трио сливающихся галактик в созвездии Волопаса занимает центральное место на этом изображении, полученном космическим телескопом «Хаббл», рассказывают в НАСА.

Эти три галактики в конечном итоге сольются в одну большую, ломая спиральную структуру друг друга гравитационным взаимодействием. Галактика на переднем плане никак не связана с этим процессом, а на заднем плане видны размытые очертания гораздо более далеких галактик.

Это столкнувшееся трио, известное астрономам как SDSSCGB 10189, представляет собой относительно редкое сочетание трех крупных звездообразующих галактик, находящихся на расстоянии всего 50 000 световых лет друг от друга. Это делает их чрезвычайно близкими соседями. Например, Андромеда, ближайшая к Млечному Пути большая галактика, находится на расстоянии более 2,5 миллионов световых лет от Земли.

Это изображение получено в результате исследования, призванного помочь астрономам понять происхождение самых больших и массивных галактик во Вселенной. Эти галактические гиганты называются ярчайшими галактиками скопления. Астрономы подозревают, что они образуются в результате слияния больших, богатых газом галактик, подобных тем, что показаны здесь.