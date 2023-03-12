Избыток фруктозы в организме может способствовать болезни Альцгеймера

Появилась новая гипотеза о возможной движущей силе болезни — разновидность сахара, называемая фруктозой, сообщили в Университете Колорадо (США).

Оно подавляет определенные части метаболизма мозга: блокирует отвлекающие факторы, например, недавние воспоминания. Это «отключение» помогает лучше сосредоточиться на выживании, а также побуждает к исследовательскому и рискованному поведению, что важно для добывания пищи.

В недавнем исследовании, вышедшем в American Journal of Clinical Nutrition, утверждается, что этот «переключатель выживания» теперь постоянно включен, хотя получить пищу стало, по большей части, совсем несложно. Это заставляет нас потреблять больше жирной, сладкой и соленой пищи, чем нам нужно. Диета заставляет организм производить большое количество фруктозы. А это, в свою очередь, может привести к воспалению головного мозга и, в конечном счете, к состояниям, вызывающим болезнь Альцгеймера.

«Мы считаем, что первоначально зависимое от фруктозы снижение мозгового метаболизма в этих областях было обратимым и должно было принести пользу. Но хроническое и стойкое снижение церебрального метаболизма, вызванное повторяющимся метаболизмом фруктозы, приводит к прогрессирующей атрофии мозга и потере нейронов со всеми признаками болезни Альцгеймера», — говорит Ричард Джонсон, невролог из Медицинского центра Университета Колорадо.

Исследователи предполагают, что воздействие фруктозы и ее побочного продукта, внутриклеточной мочевой кислоты, вызывает накопление белков, связанных с болезнью Альцгеймера. Эти эффекты включают уменьшение притока крови к коре головного мозга, гиппокампу и таламусу, а также увеличение кровотока вокруг зрительной коры (связано с сигналами вознаграждения за пищу).

«Исследование показало, что если вы держите лабораторных крыс на фруктозе достаточно долго, они получают тау- и бета-амилоидные белки в мозге, те же самые белки, которые наблюдаются при болезни Альцгеймера. Вы также можете обнаружить высокий уровень фруктозы в мозге людей с болезнью Альцгеймера. Мы утверждаем, что болезнь Альцгеймера связана с диетой», — говорит Джонсон.