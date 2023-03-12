Выяснилось, как неандертальцы повлияли на циркадные ритмы человека

Эпидемиологи и генетики из Университета Вандербильта, Пенсильванского и Калифорнийского университетов нашли доказательства того, что современные люди, могли приобрести способность адаптироваться к разнице в количестве световых часов.

Предки неандертальцев прибыли в Евразию раньше предков современных людей. Те, кто приспособился к совершенно иной среде по сравнению с Африкой, смогли выжить. Одной из таких адаптаций стали изменения циркадного ритма — для соответствия смене времен года и связанной с ними продолжительности дня.

Исследователи изучили гены неандертальцев, оставшиеся в человеческом геноме — в поисках тех, которые могут влиять на циркадные ритмы. Некоторые гены показали, что спаривание мигрировавших в Евразию Homo sapiens с местными неандертальцами приносило пользу людям в части адаптации к другим световым суткам.

Геномы неандертальцев эволюционировали, чтобы они могли жить в местах с очень короткими днями в холодное время года, при этом в жаркое время дни были длиннее. Когда предки современных людей стали прибывать в Евразию, некоторые из них спаривались с уже живущими там неандертальцами. Предполагается, что часть генома неандертальца, связанная с адаптацией к евразийской среде, объединилась с геномом современного человека.

Ученые обнаружили 28 «циркадных» генов в пуле неандертальцев, 16 из которых передались современным людям. Изучая другой набор генов, выяснилось, что изменение циркадного ритма у современных людей происходит в том же направлении, заставляя их становиться жаворонками, пишет Phys.org.

Циркадные ритмы — циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Период циркадных ритмов обычно близок к 24 часам. Самый известный циркадный ритм — сон-бодрствование.