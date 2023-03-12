В Болгарии заметили военную технику НАТО, которую везут на Украину

Издание Objective.BG ообщает, что по территории Болгарии в строну Украины Движется военная техника НАТО.

Боевые машины Североатлантического альянса заметили в пункте пропуска на границе в населенном пункте Капитан Петко Воевода.

Сообщается, что техника прибывает из Греции, а затем идет на Украину через территорию Румынии.

В Болгарии видели бронетранспортеры, танки, грузовики и различные боевые машины, загруженные на автомобильные тягачи на румынских номерах.

Техника НАТО пересекает болгарскую границу без проведения проверки. Затем в обратном направлении идут пустые тягачи, которые забирают очередные машины в порту.