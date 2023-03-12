«Джеймс Уэбб» снял великолепные облака звездообразования в других галактиках

В галактиках есть не только заметные объекты (звезды, планеты, астероиды), они заполнены газом и пылью, которые пронизывают пространство между всем этим — межзвездной средой (МЗС).

Изучение МЗС поможет понять, как происходит звездообразование на самом раннем этапе. А если данные о структуре газа и пыли в галактиках, которые не может увидеть человеческий глаз, перевести в доступное нам изображение, это еще и захватывающе красиво.

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) в сотрудничестве с международной группой опубликовали свои выводы в специальном выпуске Astrophysical Journal Letters, посвященном использованию телескопа «Джеймс Уэбб» для изучения МЗС.

Хотя «Уэбб» может видеть очень далекие галактики, те, которые изучала группа, находятся относительно близко, на расстоянии около 30 миллионов световых лет. Всего были собраны данные с 19 галактик. Авторы работы сосредоточились на конкретном компоненте МЗС — полициклических ароматических углеводородах (ПАУ). ПАУ — это мелкие частицы пыли размером с молекулу, и именно их небольшой размер делает их такими ценными для исследователей.

Когда ПАУ поглощают фотон от звезды, то вибрируют и их можно обнаружить в среднем инфракрасном диапазоне, с более крупными пылинками такое невозможно. Поскольку ПАУ равномерно распределены по межзвездной среде, они позволяют исследователям видеть и все, что их окружает.

Кроме того, несмотря на то, что ПАУ составляют небольшую долю МЗС, они важны, потому что легко ионизируются — этот процесс производит фотоэлектроны, которые нагревают остальную часть газа в межзвездной среды и помогают звездообразованию. Благодаря четкости, которую дает «Уэбб», астрофизики теперь могут видеть газовые нити и даже «пузыри», выдуваемые недавно образовавшимися звездами.