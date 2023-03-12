Астероид размером с Бурдж-Халифу приблизился к Земле

Гигантский камень открыли давно, но так близко к нашей планете он еще не подбирался.

Астероид 2005 YY128 приблизился к Земле на максимальное расстояние за последние 400 лет. Приблизительная длина гигантского космического камня — до 1200 м. Это больше, чем высота самого высокого здания в мире, башни Бурдж-Халифа в Дубае.

Вечером 15 февраля астероид пролетел на расстоянии около 4,5 млн км от нашей планеты. Небесное тело находилось в поле зрения НАСА в течение последних 17 лет. «Да, астероид, вероятно, довольно большой — от 580 до 1200 м. Но он не представляет абсолютно никакой опасности для людей», — цитирует Daily Mail директора Центра изучения сближающихся с Землей объектов Пола Ходаса.

Если бы 2005 YY128 представлял угрозу, астрономы предсказали бы опасность еще в 2005-2006 году, когда его впервые обнаружили. Уже есть способы менять траектории астероидов — к примеру, в 2021 году НАСА впервые отклонило небольшой астероид с орбиты.

Несколько дней назад взрыв астероида осветил ночное небо над проливом Ла-Маншем. Падающую звезду наблюдали в южной Англии и Уэльсе, а также в некоторых регионах северной Франции.