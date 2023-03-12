Социологи проверили, правда ли женщины тратят на заботу о внешности больше времени

Ученые из НИУ ВШЭ совместно с коллегами из разных стран провели крупнейшее исследование о том, как люди заботятся о своей красоте.

Результаты опубликованы в журнале Evolution and Human Behavior. Считается, что с точки зрения эволюции заботиться о внешности нас заставляет стремление найти партнера для рождения здорового потомства: красота — признак здоровья и хорошей наследственности. Кроме того, желание быть красивым может зависеть от социокультурных особенностей.

Авторы недавнего исследования опросили более 93 тысяч человек из 93 стран. Это были люди разного возраста, с разным уровнем образования и достатка.

Результаты опроса показали, что мужчины и женщины в среднем заботятся о внешности почти в равной степени: и те и другие тратят на наведение красоты около четырех часов в день. Это не только макияж, прическа и выбор одежды, но и занятия спортом, правильное питание, личная гигиена, если цель этих мероприятий — именно красота, а не польза для здоровья.

Те, кто только вступает в романтические отношения, тратят больше времени на свою внешность по сравнению с теми, кто женат или уже давно встречается с партнером. Кроме того, оказалось, что люди старшего возраста уделяют почти так же много внимания внешности, как и молодые.

Если человек в прошлом перенес серьезное заболевание, то он с большой вероятностью будет скрывать следы болезни с помощью косметики. Женщины из стран с гендерным неравенством заботятся о внешности больше. То же самое происходит в странах и культурах, где господствует традиционное представление о женщине, как о хранительнице домашнего очага.

Индивидуалистические культуры, где важны достижения и достоинства отдельного человека, а не группы, больше подталкивают людей уделять внимание своей внешности, нежели культуры коллективистские. Но самое сильное влияние на желание хорошо выглядеть, по данным опроса, оказывают социальные сети. Активные пользователи соцсетей гораздо больше времени тратят на свою внешность, чем те, кто их не использует.