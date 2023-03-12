Первая в мире алфавитная надпись

Израильские ученые расшифровали древнейший в мире буквенный текст, написанный на гребне из слоновой кости при помощи алфавита — возможно, первого в мире.

«Учёные университета Бен-Гуриона (Израиль) обнаружили древнейшую буквенную надпись на ханаанском языке. Она относится к 1700 году до нашей эры. До сих пор находили надписи того периода, выполненные только иероглифическим или слоговым письмом. Это существенно отодвигает в глубь истории время создания алфавитного письма».

Тем любопытнее, что такая важная для науки надпись говорит вовсе не о чем-то фундаментальном и величественном. На деле древнейший известный алфавитный текст — заговор ...от вшей. Он был написан на гребне, которым этих самых насекомых и вычесывали — у основания зубцов нашли ДНК паразитов.

Вши были обыденной вещью для людей почти всю историю человечества. 3700 лет назад кто-то решил понадеяться не только на механическое вычесывание, но сделать результат более надежным с помощью магии, закляв: «Пусть этот гребень вырвет вшей из волос и бороды». Так важнейшее научное открытие помогает заглянуть в повседневную жизнь и мысли людей древнего мира.

«Любопытно, что этот артефакт был обнаружен насколько лет назад, и лишь сейчас удалось доказать, что черты на этом гребне — это осмысленный текст, которому более трех с половиной тысяч лет! Буквы относятся к семейству древних семитских алфавитов, который, скорее всего, возник под влиянием египетского иероглифического письма. Язык жителей тех мест принято называть хананейским или протохананейским, и этот язык — предок финикийского, древнееврейского.

Ученые еще не проводили радиоуглеродный анализ для уточнения возраста гребня, но сомнений в его древности практически нет. Сама форма этих древнесемитских букв имеет чрезвычайно архаичные черты, вырезались буквы на слоновой кости то справа налево, то слева направо. Это также свидетельствует о том, что алфавитная запись слов тогда только создавалась».