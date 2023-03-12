The National: в Ираке задержали грузовик с тремя миллионами «таблеток джихада»
Издание The National сообщает, что власти Ирака задержали грузовик, в которой находилось три миллиона таблеток каптагона.
Препарат нашли в грузовом рефрижераторе, таблетки были спрятаны в ящиках для перевозки яблок. Автомобиль обнаружен в городе Аль-Каим.
Этот препарат представляет собой синтетический наркотик, одну из разновидностей амфетаминовых стимуляторов.
Каптагон называют «таблетками джихада, поскольку его активно используют боевики исламистских группировок.
В публикации издания казано, что в Сирии в больших количествах производится синтетический каптагон.
Авторы материала утверждают, что употребление этого наркотика уже стало серьезной проблемой для всего региона.
Город Аль-Каим контролируют иракские ополченцы, которых поддерживает Иран. Этот район используется для хранения оружия и его перемещения.
Опубликовано: Светлана Репина