Открытие в Африке: парантропы тоже пользовались орудиями труда

В последний день полевого сезона в Кении в 2017 году под скелетом древнего бегемота археологи нашли огромный коренной зуб гоминида вперемешку с отбойными камнями и острыми отщепами.

Это были олдувайские каменные орудия, а зуб, вопреки ожиданиям, принадлежал не представителям рода Homo, а их дальним родственникам — парантропам, у которым были огромные челюсти и не очень большой мозг. Особым интеллектом парантропы не прославились и полностью вымерли.

Инструменты, датированные примерно 2,8 миллиона лет назад, являются старейшими известными образцами олдувайской культуры. Научная статья вышла в Science, об открытии рассказывает служба новостей издания.

Это не первый случай обнаружения каменных орудий рядом с окаменелостями парантропов, которые жили примерно от 2,8 до 1,2 миллиона лет назад в Африке. Сам род Paranthropus в 1955 году открыли Луис и Мэри Лики. Они обнаружили Щелкунчика, череп с мощной челюстью и большими зубами, в слое отложений возрастом 1,8 миллиона лет вместе с олдувайскими орудиями. Но Мэри Лики вскоре нашла в том же слое череп Homo habilis (лат. «разнорабочий») и решила, что вид нашего собственного рода лучше подходит на роль создателя инструментов. Считалось, что парантроп с его мощными челюстями и зубами не нуждался в инструментах для обработки жесткой пищи, тогда как наши предки делали орудия на протяжении всей истории.

Появление олдувайской культуры рассматривается как ключевая технологическая революция, которая помогла ранним Homo расширить свой рацион, адаптироваться к различным средам обитания и быстро расселиться по Африке и части Азии. Все это, согласно теории, способствовало увеличению и усложнению мозга Homo.

Но обнаружение в 2011 году в Ломекви на севере Кении грубых каменных орудий, датируемых временем 3,3 миллиона лет назад, пошатнуло это четкое представление. Инструменты появились раньше Homo, более ранние гоминиды, возможно, Australopithecus afarensis, уже знали, как делать отщепы, хотя и менее сложные, чем у олдувайцев. С тех пор исследователи стремились найти окаменелости и инструменты, относящиеся примерно к 700 000-летнему промежутку в летописи окаменелостей между 3,3 миллионами лет и 2,6 миллионами лет назад.

Новые инструменты и коренные зубы из Ньяянги попадают прямо в этот пробел. Древние гоминиды оставили две туши гиппопотамов, множество костей крупных животных со следами от инструментов и 330 артефактов, в том числе лезвия, которыми резали мясо и растения. Авторы исследования использовали несколько методов, чтобы датировать это место.

Оно находится более чем в 1300 километрах от точки обнаружения ближайшего древнейшего олдувайского орудия в Эфиопии. Возможно, это говорит о том, что технология распространялась быстрее и дальше, чем предполагалось.

«Настоящий детектив, говорит один из авторов статьи Рик Поттс из Национального музея естественной истории Смитсоновского института. — Заключается в следующем: кто был создателем найденных инструментов? Мы не утверждаем, что орудия изготовил парантроп, но я думаю, что он мог их использовать».

Но есть и другие претенденты на авторство. В то время в восточной Африке обитало полдюжины видов Homo, Australopithecus и Paranthropus. Этим летом команда вернется в Ньяянгу, чтобы найти ответы.