Эк-депутат Верховной Рады Сиротюк: к 2024 году Россия будет ликвидирована, потом наступит очередь Китая

Бывший депутат Верховной Рады Украины Юрий Сиротюк заявил, что к 2024 году Россия будет полностью ликвидирована.

По его словам, у Российской Федерации нет будущего, и к следующим президентским выборам она будет разрушена как государство.

Он посоветовал не учитывать РФ в планировании политических перспектив, а также пообещал, что выборов в стране в 2024 году не будет.

Сиротюк считает, что имперская Россия и независимая Украина не могут существовать в геополитическом равновесии.

По его мнению, на территории РФ следует создать пространство национальных государств, а Украина должна стать региональным лидером и контролировать территории до Урала и Кавказа.

Бывший депутат полагает, что после разрушения России украинским властям предстоит противостоять диктаторским замашкам Китая, который станет новым смертельным врагом.