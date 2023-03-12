Curiosity нашел на Марсе следы древней водной ряби

Миллиарды лет назад волны на поверхности неглубокого озера взбалтывали отложения на дне, со временем создавая волнистую текстуру, рассказали в Лаборатории реактивного движения НАСА.

«Это лучшее свидетельство существования воды и волн, которое мы видели за всю миссию. Вместе с марсоходом мы преодолели тысячи футов озерных отложений и никогда не видели подобных доказательств — а теперь нашли их в месте, которое, как мы ожидали, должно быть сухим», — сказал Эшвин Васавада, научный сотрудник проекта Curiosity.

С 2014 года марсоход поднимается по горе Шарп высотой 5 километров. Она когда-то была пронизана озерами и ручьями, которые могли бы обеспечить богатую среду для микробной жизни, если таковая когда-либо существовала на Красной планете.

Поднявшись почти на 800 метров над основанием горы, Curiosity обнаружил эти волнистые каменные текстуры, сохранившиеся в так называемой «маркерной полосе» — тонком темном слое. Этот слой породы настолько твердый, что Curiosity даже не смог пробурить его, чтобы взять образец.

Еще одна отличительная черта «маркерной полосы» — это необычная текстура скалы, которая, вероятно, сформирована каким-то регулярным погодным циклом. Неподалеку от рифленых структур находятся породы, состоящие из слоев с равномерной толщиной. На Земле такой рисунок горных пород возникает из-за атмосферных явлений, происходящих через определенные промежутки времени.

Сейчас Curiosity движется к долине под названием Гедиз. Считается, что проходящий через нее овраг был размыт небольшой рекой. Ученые подозревают, что здесь из-за течения воды происходили оползни, в результате на дно долины падали валуны и обломки размером с автомобиль.