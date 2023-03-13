Бывший вице-премьер Спыну: протесты в Кишиневе были попыткой России дестабилизировать ситуацию

Бывший вице-премьер Молдовы Андрей Спыну заявил, что протесты в Кишиневе 12 марта были организованы Россией.

Он уточнил, что это были не протестные акции, а попытка российской стороны дестабилизировать ситуацию в стране.

Спыну подчеркнул, что эта попытка провалилась. Официально организатором акции стала оппозиционная партия «Шор».

Представители партии назвали причинами протестов рост цен и тарифов. Они же возглавили шествие в центре Кишинева.

Ранее сообщалось, что во время протестной акции в Молдове произошли столкновения с полиицей, были задержаны десятки митингующих.