ERR: эстонский некоммерческий фонд отказался помогать Украине из-за нецелевого использования средств
2023-03-13 00:23
Эстонское некоммерческое объединение Slava Ukraini прекращает помощь Украине из-за подозрений в нецелевом использовании средств.
В объединении отмечают, что в консультативный совет и в правление поступили сигналы о ненадежности украинских партнеров.
Руководство объединения решило провести аудиторскую проверку, приостановив денежные переводы на Украину.
По информации издания ERR, за время российской спецоперации объединение передало на Украину пожертвования на сумму в 6,5 млн евро.
Ранее сообщалось, что представители Республиканской партии США потребовали провести аудит финансовой помощи, направляемой Украине.
Опубликовано: Светлана Репина