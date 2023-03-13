Костный бульон является отличной альтернативой уколам ботокса

Крепкий бульон из костей - это чистый коллаген, который воздействует на организм лучше БАДов.

Такой бульон нужно долго варить на медленном огне из мясных, птичьих либо рыбных костей. Выглядит эта жидкость не очень аппетитно, но зато она очень полезная.

Это настоящий источник вечной молодости и кладезь большого количества питательных веществ. В организме человека костный коллаген расщепляется на аминокислоты (глицин, аргинин, лизин, пролин) и глутаминовую кислоту.

Они служат строительным материалом для всех белков и участвуют в формировании клеток костей, кожи и суставов. По мере старения организму все сложнее становится вырабатывать нужное количество коллагена.

А костный бульон восполняет его необходимое количество. Вот почему диетологи советуют постоянно включать его в свой рацион.

Этот чудодейственный навар укрепляет суставы, делает кожу упругой и обладает стопроцентным омолаживающим антивозрастным эффектом.