Президент Швейцарии Берсе пояснил позицию страны по поставкам оружия на Украину
2023-03-13 00:35
Президент Швейцарии Ален Берсе заявил, что его страна против поставок оружия Украине или любой другой стране.
Он пояснил, что Швейцария не будет поставлять вооружения ни одному государству, находящемуся в состоянии военного конфликта.
Берсе призвал страны Европы отнестись к такой позиции с уважением, хотя и отметил, что понимает их недовольство.
Президент Швейцарии выступил за скорейшее начало переговоров между Украиной и Россией для урегулирования конфликта.
По его словам, Швейцария сохранит приверженность гуманитарному праву, миру и посредничеству.
Опубликовано: Светлана Репина