Президент Швейцарии Берсе пояснил позицию страны по поставкам оружия на Украину

Президент Швейцарии Ален Берсе заявил, что его страна против поставок оружия Украине или любой другой стране.

Он пояснил, что Швейцария не будет поставлять вооружения ни одному государству, находящемуся в состоянии военного конфликта.

Берсе призвал страны Европы отнестись к такой позиции с уважением, хотя и отметил, что понимает их недовольство.

Президент Швейцарии выступил за скорейшее начало переговоров между Украиной и Россией для урегулирования конфликта.

По его словам, Швейцария сохранит приверженность гуманитарному праву, миру и посредничеству.