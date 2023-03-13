Разведка Южной Кореи узнала, чем увлекается дочь Ким Чен Ына

Национальная разведывательная служба Южной Кореи организовала закрытый брифинг, во время которого представила сведения о дочери Ким Чен Ына.

На брифинг пригласили ограниченный круг официальных лиц Южной Кореи. Информацию, которая была там озвучена, опубликовало издание Daily Mail.

Сообщается, что десятилетняя дочь северокорейского лидера по имени Ким Чжу Э учится на дому и увлекается рисованием.

Она также занимается спортом: плаванием, верховой ездой и катанием на лыжах. У нее есть старший брат, но на публике он не появляется.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын неоднократно брал дочь на различные мероприятия, в том числе военные. Например, девочка наблюдала за полевыми учениями артиллерии.