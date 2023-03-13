Hill: в случае победы умеренного консерватора на выборах в США Зеленский может лишиться военной поддержки

Издание The Hill опубликовало материал Эла Ханта, который прогнозирует прекращение военной помощи Украине в случае победы умеренного консерватора на выборах в США.

Журналист считает, что соратники Дональда Трампа не поддерживают идею оказания помощи Киеву, как финансовой, так и военной.

Автор пишет, что убежденные консерваторы в целом одобряют курс, проводимый Дональдом Трампом, однако заинтересованы в более сдержанном и вежливым руководителе.

В этом плане идеальным кандидатом выглядит бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли. И ели она победит на выборах, продолжение поддержки Украины окажется под большим вопросом.

В 2024 году в Соединенных Штатах пройдут следующие президентские выборы. Дональд Трамп уже официально заявил о том, что будет принимать в них участие.

Нынешний глава государства Джо Байден неоднократно намекал, что планирует баллотироваться на следующий срок, но заявку пока так и не подал.

В выборах также планируют участвовать губернатор Калифорнии Рон Десантис, представляющий Республиканскую партию, и Роберт Кеннеди – младший.