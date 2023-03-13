Аналитик Мухин: у Украины есть два способа войти в НАТО
2023-03-13 01:12
Издание «Взгляд» со ссылкой на гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина пишет, что у Украины есть два пути вхождения в НАТО.
Первым способом эксперт назвал вхождение в НАТО территории, которая останется под контролем Киева после заврешения спецоперации.
Второй вариант – присоединение Украины к Североатлантическому альянсу через вхождение ее частей в состав стран Евросоюза.
Мухин отмечает, что сейчас Украина находится на этапе активного распада, а Запад обманывает жителей страны обещаниями лучшей жизни в ЕС.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что НАТО является самым силным военным союзом в истории.
Опубликовано: Светлана Репина