Сенатор Пушков сравнил Украину с прислугой, которая пытается диктовать свою волю хозяину-США
2023-03-13 01:18
Член Совфеда РФ Алексей Пушков заявил, что Украина похода на прислужницу США, которая пытается диктовать свою волю хозяину.
По его словам, из-за заявлений Байдена о безграничной помощи Украине и поставок оружия в огромном количестве США сами тали заложником ситуации.
Сенатор уточнил, что Украина сохраняет зависимость от поставок оружия и финансовой помощи Соединенных Штатов.
Но и США теперь зависимы от собственного военного вклада в Украину и своей прежней риторики.
Пушков уточнил, что США сейчас оказались в точно такой же ловушке, как и во Вьетнаме, когда заявляли, что покинут страну только после своей победы.
Опубликовано: Светлана Репина