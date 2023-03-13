Сенатор Пушков сравнил Украину с прислугой, которая пытается диктовать свою волю хозяину-США

Член Совфеда РФ Алексей Пушков заявил, что Украина похода на прислужницу США, которая пытается диктовать свою волю хозяину.

По его словам, из-за заявлений Байдена о безграничной помощи Украине и поставок оружия в огромном количестве США сами тали заложником ситуации.

Сенатор уточнил, что Украина сохраняет зависимость от поставок оружия и финансовой помощи Соединенных Штатов.

Но и США теперь зависимы от собственного военного вклада в Украину и своей прежней риторики.

Пушков уточнил, что США сейчас оказались в точно такой же ловушке, как и во Вьетнаме, когда заявляли, что покинут страну только после своей победы.