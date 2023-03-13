Report: Азербайджан отказался обсуждать права армян в Карабахе в любом формате
2023-03-13 01:25
В Азербайджане считают невозможным создание механизма для обсуждения прав армян в Карабахе.
Об этом заявил помощник президента Азербайджана, глава отдела администрации по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.
Он сказал, что включение подобного механизма в мирный договор неприемлемо и очень опасно.
Гаджиев назвал претензии Армении нелогичными и подчеркнул, что они искусственно создают лишнюю напряженность.
Он напомнил, что Азербайджан никогда не давал согласия на формирование подобных механизмов, а попытки их создания будет считать вмешательством во внутренние дела страны.
Ранее сообщалось, что Азербайджан в очередной раз перекрыл поставки газа в Карабах.
Опубликовано: Светлана Репина