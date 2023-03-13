Глава Минобороны Эстонии: около десяти эстонцев воюют на Украине на стороне России

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что около десяти граждан страны воюют на Украине на стороне России.

Он признал, что не располагает точными данными о количестве эстонцев, принимающих участие в боевых действиях.

При этом министр отметил, что речь точно не идет о сотнях граждан Эстонии, воюющих за любую из сторон.

Певкур уточнил, что на стороне Украины участие в конфликте также принимают порядка десяти эстонцев.

Он также подчеркнул, что граждане, которые воюют за Россию, понесут наказание после возвращения на родину.