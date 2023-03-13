Захарова опровергла информацию о переговорах РФ с Украиной по продлению зерновой сделки

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова опровергла переговоры с Украиной по поводу продления зерновой сделки.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Украина не возобновляла переговоры с Россией по зерновой сделке.

По информации агентства, разговаривать на эту тему с Москвой, вероятно, будут украинские партнеры.

Захарова напомнила, что срок зерновой сделки истекает 18 марта. Она сообщила, что в РФ знают о позиции всех сторон по этому вопросу.

При этом она подчеркнула, что никаких переговоров с участием российских представителей не было.