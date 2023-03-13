Пригожин: Обстановка под Артемовском тяжелая, но российские войска идут вперед

Глава ЧВК "Вагнер" сообщил вчера 12 марта в своем телеграм-канале о тяжелых боях в Артемовске. ВСУ постоянно пополняют резервы и готовят наступление.

По мнению Евгения Пригожина, руководителя группы "Вагнер", в Артемовске бои не прекращаются, и чем ближе российские войска продвигаются к центру, тем бои тяжелее.

ВСУ постоянно отправляют своим бойцам подкрепление, но российские солдаты уверенно идут вперед и "славу русского оружия не посрамят".

Чем ближе мы к центру города, тем тяжелее бои, тем больше артиллерия работает по нам, тем больше танков. Украинцы подкидывают бесконечные резервы, но мы идем вперед.

Как утверждает Пригожин, от центра города их отделяет лишь 1,2 км. Но украинцы готовят широкомасштабное контрнаступление и отрабатывают маневры.

Об этом рассказали в Генштабе Украины, по словам Александра Сырского, командира ВСУ, наступление начнется в самом скором времени.