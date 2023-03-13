Представители Муз-ТВ высказались относительно участия Барских на церемонии награждения канала

Представители канала Муз-ТВ прокомментировали информацию об участии украинского исполнителя Макса Барских в церемонии награждения канала.

После того как в Сети появилась информация о том, что украинский певец Макс Барских прибудет в РФ для участия в церемонии награждения канала Муз-ТВ, поднялось много шума.

Возмущаются простые россияне и известные личности.

Представители вещателя призвали своих сограждан черпать информацию из официальных источников, а не доверять прессе, которая не заботится о проверке подлинности информации, которую печатает.

Интересно, что чуть раньше Барских предоставил доступ россиянам к своим "творениям" на всех стриминговых платформах, что было недоступно с начала СВО.