Представители Муз-ТВ высказались относительно участия Барских на церемонии награждения канала
Представители канала Муз-ТВ прокомментировали информацию об участии украинского исполнителя Макса Барских в церемонии награждения канала.
После того как в Сети появилась информация о том, что украинский певец Макс Барских прибудет в РФ для участия в церемонии награждения канала Муз-ТВ, поднялось много шума.
Возмущаются простые россияне и известные личности.
Представители вещателя призвали своих сограждан черпать информацию из официальных источников, а не доверять прессе, которая не заботится о проверке подлинности информации, которую печатает.
Интересно, что чуть раньше Барских предоставил доступ россиянам к своим "творениям" на всех стриминговых платформах, что было недоступно с начала СВО.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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