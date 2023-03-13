Фрейзер не смог сдержать слез, получая Оскар как Лучший актер года

Кудрявцева поклялась, что не покинет Россию

Несмотря на то, что ведущая Лера Кудрявцева ясно обозначила позицию относительно своей страны, соотечественники интересуются нет ли у нее в планах уехать на ПМЖ за рубеж.

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