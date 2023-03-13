Фрейзер не смог сдержать слез, получая Оскар как Лучший актер года

2023-03-13 09:24

Брендан Фрейзер стал победителем в номинации "Лучшая мужская роль" в рамках премии "Оскар". Актер был настолько взволнован, получая награду, что расплакался прямо на сцене.

Главное событие года в области киноиндустрии состоялось.

Названы номинанты и победители премии американской киноакадемии "Оскар".

Брендан Фрейзер стал лучшим исполнителем мужской роли в картине "Кит".

Звезда экрана настолько расчувствовался, получив статуэтку, что расплакался на глазах у огромной аудитории, пришедшей чествовать своих "героев".