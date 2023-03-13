Фрейзер не смог сдержать слез, получая Оскар как Лучший актер года
2023-03-13 09:24
Брендан Фрейзер стал победителем в номинации "Лучшая мужская роль" в рамках премии "Оскар". Актер был настолько взволнован, получая награду, что расплакался прямо на сцене.
Главное событие года в области киноиндустрии состоялось.
Названы номинанты и победители премии американской киноакадемии "Оскар".
Брендан Фрейзер стал лучшим исполнителем мужской роли в картине "Кит".
Звезда экрана настолько расчувствовался, получив статуэтку, что расплакался на глазах у огромной аудитории, пришедшей чествовать своих "героев".
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
-
-
-
Наталья Гончарова
Немецкая картина На Западном фронте без перемен получила 4 статуэтки Оскар, включая номинацию Лучший иностранный фильм
В номинации "Лучший иностранный фильм" в рамках премии "Оскар" одержала победу Германия с картиной "На Западном фронте без перемен". Этот проект отмечен не в одной категории.Подробнее...